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Експрес в аеропорт "Бориспіль" зійшов з колії на станції "Дарниця"

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Залізничний експрес Kyiv Boryspil Express, що з'єднує Київ із міжнародним аеропортом "Бориспіль", зійшов з рейок на станції "Дарниця". Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Фото: facebook.com/groups/ForumZal

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

"30 грудня об 11:25 на ст. Дарниця під час руху поїзда №828 Київ - Бориспіль-Аеропорт сталося сходження першої та другої колісної пари дизель-поїзда", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що "Укрзалізниця" розслідує інцидент.

"Причини будуть встановлені у найкоротші терміни. Комісія "Укрзалізниці" вже працює на місці інциденту", - повідомляють у компанії.

У групі "Форум залізничників України" у фейсбуці повідомляється, що "поїзд №828 сполученням Київ - аеропорт Бориспіль... відчув боковий поштовх, в результаті стався схід першої та другої колісної пари з порушенням габариту по 1 та 4 коліях".

Нагадаємо, наприкінці жовтня уКривому Розі через навмисне пошкодження колій зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга.

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