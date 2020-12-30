Залізничний експрес Kyiv Boryspil Express, що з'єднує Київ із міжнародним аеропортом "Бориспіль", зійшов з рейок на станції "Дарниця". Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Фото: facebook.com/groups/ForumZal

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

"30 грудня об 11:25 на ст. Дарниця під час руху поїзда №828 Київ - Бориспіль-Аеропорт сталося сходження першої та другої колісної пари дизель-поїзда", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що "Укрзалізниця" розслідує інцидент.

"Причини будуть встановлені у найкоротші терміни. Комісія "Укрзалізниці" вже працює на місці інциденту", - повідомляють у компанії.

У групі "Форум залізничників України" у фейсбуці повідомляється, що "поїзд №828 сполученням Київ - аеропорт Бориспіль... відчув боковий поштовх, в результаті стався схід першої та другої колісної пари з порушенням габариту по 1 та 4 коліях".

Нагадаємо, наприкінці жовтня уКривому Розі через навмисне пошкодження колій зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга.