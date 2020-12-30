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Міноборони замовило для ЗСУ береговий ракетний комплекс "Нептун"

На озброєння комплекс "Нептун" було прийнято 23 серпня цього року.

Міноборони замовило для ЗСУ береговий ракетний комплекс "Нептун"
Фото: mil.gov.ua

Державне Київське конструкторське бюро "Луч", яке входить до складу "Укроборонпрому", та Міністерство оборони уклали контракт про постачання до війська у 2021 році берегового комплексу РК-360 МЦ "Нептун".

Про це повідомляється на сайті держконцерну.

Згідно з контрактом, ЗУ отримають уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини, а також рухомий командний пункт, де зосереджується вся інформація, необхідна для роботи комплексу.

"Нептун" оснащений крилатими ракетами, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність приблизно 300 км. Ракета має стартовий та маршовий (основний) двигуни. Першій є модіфікованим твердопаливним стартовим прискорювачем від зенітної ракети С-125. Основний турбореактивний двигун МС-400 вироблено компанією "Мотор Січ".

Голівку самонаведення для ракети, що має надвисокі кути огляду та здатна визначити та захопити ціль на відстані до 50 км, розробило українське науково-виробниче підприємство "Радіонікс" у партнерстві з Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем", що входить до складу Укроборонпрому.

На озброєння ЗСУ комплекс "Нептун" прийнято 23 серпня 2020 року.

Скільки саме комплексів буде поставлено до ЗСУ, не повідомляється. Однак, на початку грудня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів в інтерв'ю "Апострофу", що на сьогодні потрібно замовити п'ять комплексів "Нептун", щоб розставити їх по всьому узбережжю.

Нагадаємо, у жовтні Міністерство оборони заявило, що закупить береговий ракетний комплекс "Нептун" ще цього року. З цією метою буде здійснено перерозподіл коштів у рамках державного оборонного замовлення.

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