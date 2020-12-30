Окупанти протягом доби сім разів відкривали вогонь на Донбасі, українські військові не постраждали

Протягом минулої доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Всі - у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а в районі населених пунктів Невельське та Авдіївка – підствольні гранатомети.

На обстріли збройних формувань РФ українські захисники надали адекватну відповідь. Про факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Втрат та поранень серед ЗСУ не було.

Від початку поточної доби, 30 грудня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню - в районі Авдіївки бойовики відкривали вогонь з ручного протитанкового та підствольного гранатомета.

Нагадаємо, під час порушень режиму тиші 29 грудня бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було. Однак, в Міноборони повідомили, що командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову готовність оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.