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Збройні сили РФ продовжують нарощувати бойову готовність на Донбасі

Під час порушень режиму тиші 29 грудня бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було.

Збройні сили РФ продовжують нарощувати бойову готовність на Донбасі
Фото: Макс Левин

З початку цієї доби незаконні збройні формування РФ тричі порушували режим тиші на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Так, із підствольного гранатомета ворог здійснив по одному пострілу в напрямку позицій українських воїнів неподалік населених пунктів Невельське та Авдіївка, а поблизу Водяного відкрив вогонь із автоматичного станкового гранатомета", - йдеться в повідомленні.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає.

Також в Міноборони повідомили, що командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову готовність оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

"Зокрема, минулого тижня окупанти завершили етап злагодження відділень, екіпажів бойових машин та артилерійських розрахунків з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів. При цьому, відпрацьовувались питання пересування бойової техніки у похідних колонах з розгортанням для наступу у бойові порядки зі стрільбою по мішенях з далеких відстаней.У ході зазначених заходів для ведення повітряної розвідки та корегування вогню артилерії противник застосовував безпілотні літальні апарати "Орлан-10", - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 28 грудня, на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, один військовий отримав поранення. 

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