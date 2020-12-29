В Україні затвердили новий профстандарт шкільних вчителів

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило професійний стандарт за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)".
Про це повідомила пресслужба МОН.
"Професійний стандарт втілює сучасний підхід до визначення переліку та опису загальних і професійних компетентностей вчителя. До загальних компетентностей увійшли громадянська, соціальна, культурна, лідерська та підприємницька", - йдеться повідомленні.
До переліку професійних компетентностей увійшли:
- мовно-комунікативна;предметно-методична;
- інформаційно-цифрова;психологічна;
- емоційно-етична;
- педагогічне партнерство;
- інклюзивна;
- здоров’язбережувальна;
- проєктувальна;
- прогностична;
- організаційна;
- оцінювально-аналітична;
- інноваційна;
- рефлексивна;
- здатність до навчання впродовж життя.
У МОН пояснили, що профстандарт дозволяє вчителям визначати чіткі орієнтири власного професійного розвитку, а також запобігає ризикам необ’єктивного оцінювання професійних компетентностей вчителів під час їхньої атестації та сертифікації.
В професійному стандарті зазначено, що мета професійної діяльності вчителя полягає в організації навчання та виховання учнів шляхом формування у них ключових компетентностей та світогляду. Профстандарт 2018 року втратив чинність.
Нагадаємо, 3 жовтня в Україні обрали найкращого вчителя року за версією Global Teacher Prize Ukraine. Найкращим вчителем 2020 року в Україні став викладач історії з Тернопільщини Василь Дяків.