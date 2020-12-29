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В Україні затвердили новий профстандарт шкільних вчителів

Він дозволяє вчителям визначати чіткі орієнтири власного професійного розвитку.

В Україні затвердили новий профстандарт шкільних вчителів
Урок англійської мови у третьокласників ЗОШ 12, м.Ірпінь
Фото: Дмитрій Єршов

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило професійний стандарт за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)".

Про це повідомила пресслужба МОН.

"Професійний стандарт втілює сучасний підхід до визначення переліку та опису загальних і професійних компетентностей вчителя. До загальних компетентностей увійшли громадянська, соціальна, культурна, лідерська та підприємницька", - йдеться повідомленні.

До переліку професійних компетентностей увійшли: 

  • мовно-комунікативна;предметно-методична;
  • інформаційно-цифрова;психологічна;
  • емоційно-етична;
  • педагогічне партнерство;
  • інклюзивна;
  • здоров’язбережувальна;
  • проєктувальна;
  • прогностична;
  • організаційна;
  • оцінювально-аналітична;
  • інноваційна;
  • рефлексивна;
  • здатність до навчання впродовж життя.

У МОН пояснили, що профстандарт дозволяє вчителям визначати чіткі орієнтири власного професійного розвитку, а також запобігає ризикам необ’єктивного оцінювання професійних компетентностей вчителів під час їхньої атестації та сертифікації.

В професійному стандарті зазначено, що мета професійної діяльності вчителя полягає в організації навчання та виховання учнів шляхом формування у них ключових компетентностей та світогляду. Профстандарт 2018 року втратив чинність. 

Нагадаємо, 3 жовтня в Україні обрали найкращого вчителя року за версією Global Teacher Prize Ukraine. Найкращим вчителем 2020 року в Україні став викладач історії з Тернопільщини Василь Дяків.

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