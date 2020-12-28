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Група осіб штурмувала Мінрозвитку громад і територій, постраждав поліцейський

Учасники акції намагалися увірватися до міністерства. 

Група осіб штурмувала Мінрозвитку громад і територій, постраждав поліцейський

Група осіб намагалася увірватися в будівлю Міністерства розвитку громад і територій. Один чоловік наніс тілесні ушкодження поліцейському.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Інцидент трапився під час дострокової акції під міністерством, втім чого вимагали мітингувальники - у поліції не повідомили. 

"Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нападу на поліцейського розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України", - додали в поліції, зазначивши, що затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також після проведення першочергових слідчих дій можлива додаткова правова кваліфікація дій осіб, які намагалися прорватися у приміщення міністерства. 

Нагадаємо, що 15 грудня під час сутичок з мітингувальниками SaveФОП на майдані Незалежності в Києві постраждали близько 40 поліцейських.

Одного правоохоронця під час штовханини вдарили по голові, внаслідок чого той знепритомнів. Інші отримали опіки очей.

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