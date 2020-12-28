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Розбійник, який грабував жінок у Голосіївському районі Києва, отримав 10,5 років позбавлення волі

Жертвами нападника стали п'ятеро жінок віком від 66 до 77 років.

Розбійник, який грабував жінок у Голосіївському районі Києва, отримав 10,5 років позбавлення волі
Фото: badnews.org.ru

За підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою №1 судом оголошено обвинувальний вирок чоловіку, який вчиняв розбійницькі напади на жінок у Голосіївському районі столиці. Зловмисника засуджено до 10 років та шести місяців позбавлення волі.

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28-річний обвинувачений упродовж червня-липня 2019 року нападав на потерпілих у безлюдних місцях, під’їздах та ліфтах будинків, де ті мешкали.

Жертвами нападника стали п'ятеро жінок віком від 66 до 77 років.

"Зловмисник наносив удари жінкам, та користуючись їх безпорадним станом, відбирав у них золоті прикраси та інші цінні речі, які у подальшому здавав у місцеві ломбарди. В результаті неправомірних дій нападник завдав матеріальної шкоди потерпілим на суму понад 54 тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.

Обвинуваченого залишено під вартою до набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, у лютому суд відпустив під домашній арешт підозрюваного в організації серії розбійних нападів у Київській області.

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