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На Хмельниччині у ДТП загинули дві людини

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

На Хмельниччині у ДТП загинули дві людини
Фото: obyektiv.press

У селі Томашівка Ярмолинецького району Хмельницької області внаслідок зіткнення автомобілів Audi A6 та ВАЗ 21099 загинуло дві людини.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

“Унаслідок ДТП водій та пасажирка з автомобіля ВАЗ загинули на місці події, та ще двоє людей з цієї ж автівки було травмовано. Водій Audi від госпіталізації відмовився”, – йдеться у повідомленні.

На місці події надзвичайники відімкнули акумуляторні батареї автівок від живлення, аби запобігти загорянню, після чого, освітили місце події та деблокували загиблого водія автомобіля ВАЗ.

Рятувальники змили паливо-мастильні матеріали та уламки пошкоджених машин з проїжджої частини дороги.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Одещині в ДТП постраждали троє дітей та четверо дорослих.

У Львівській області 30 грудня розпочне працювати система автоматичної фіксації швидкості авто.

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