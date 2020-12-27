Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
"Квартал 95" висміяв активістів SaveФОП, які прийшли пікетувати концерт студії
"Квартал 95" висміяв активістів SaveФОП, які прийшли пікетувати концерт студії
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
Російській блогерці заборонили в’їзд в Україну на три роки
Російській блогерці заборонили в’їзд в Україну на три роки
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
На Житомирщині автомобіль завис над прірвою, пасажир впав під міст
На Житомирщині автомобіль завис над прірвою, пасажир впав під міст
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил тиша

Протягом минулої доби було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил тиша
Фото: ua.112.ua

Від початку поточної доби, 27 грудня, порушень режиму припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі не зафіксовано.

Про це повідомив пресслужба ООС у соцмережі Facebook.

По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Протягом минулої доби було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Березове, збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, 25 грудня на Донбасі було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку РФ. Окупанти, зокрема, обстріляли приватний будинок у Водяному.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також