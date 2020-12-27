Сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил тиша

Від початку поточної доби, 27 грудня, порушень режиму припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі не зафіксовано.

Про це повідомив пресслужба ООС у соцмережі Facebook.

По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Протягом минулої доби було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Березове, збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, 25 грудня на Донбасі було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку РФ. Окупанти, зокрема, обстріляли приватний будинок у Водяному.