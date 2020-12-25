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Окупанти на Донбасі чотири рази порушили "тишу", військові стріляли у відповідь

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Окупанти на Донбасі чотири рази порушили "тишу", військові стріляли у відповідь
Фото: EPA/UPG

Станом на 17 годину 25 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

Всі провокації зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 

"Так, на Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, випустивши при цьому 12 та 8 мін відповідно. Також, противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

На численні обстріли російськи збройних формувань українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь.

Нагадаємо, вчора, 24 грудня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі поранення отримали двоє українських військових. Від початку доби зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

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