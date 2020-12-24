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Від початку доби на Донбасі поранено двох українських військових

Окупанти п’ять разів порушили "тишу".

Від початку доби на Донбасі поранено двох українських військових
Фото: Макс Левин

Сьогодні, 24 грудня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі поранення отримали двоє українських військових. Від початку доби зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Більшість провокацій збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів", - йдеться у повідомленні.

На цьому ж напрямку в районі Красногорівки український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Його госпіталізували з пораненнями, загрози життю бійця немає.

Крім того, в зоні відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" біля населеного пункту Шуми противник вів обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. В результаті один боєць отримав вогнепальне поранення. Його доставили в медичний заклад.

Також повідомляється, що на численні обстріли українські військовослужбовці дали противнику адекватну відповідь.

Раніше повідомляли, що українська делегація в ТКГ направила ОБСЄ ноту після поранення військового біля Шумів.

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