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Кабмін дозволив ресторанам та кафе у новорічну ніч працювати до 7 ранку

В інші дні карантину робота закладів харчування заборонена з 23:00 до 7:00.

Кабмін дозволив ресторанам та кафе у новорічну ніч працювати до 7 ранку

Кабінет міністрів дозволив ресторанам та кафе у новорічну ніч працювати до 7:00.

Відповідну зміну до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня уряд вніс постановою №1301 від 23 грудня, яку у четвер оприлюднено на його сайті.

Так, ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування в Україні зможуть працювати у новорічну ніч не до 1:00, як раніше передбачалося, а до 7:00.

В інші дні карантину робота громадського харчування заборонена з 23:00 до 7:00 наступного дня. А в період локдауну з 8 до 24 січня включно, ресторани та кафе зможуть працювати лише за адресною доставкою і на виніс. 

Нагадаємо, з 8 до 24 січня в Україні запроваджується локдаун, але обмеження будуть не такими жорсткими, як навесні. Зокрема, працюватиме транспорт. 

Крім того, з 19 грудня і до 28 лютого в Україні діють нові правила карантину.

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