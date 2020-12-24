Ще кілька років тому приставку «електричний» до консервативних представників легендарної британської автомобільної марки Jaguar важко було собі уявити. Аж ось вже більше року, як автомобілісти в усьому світі купують перший серійний електричний кросовер Jaguar під назвою I-PACE. І, незважаючи на свій порівняно нещодавній дебют у 2018 році, цей електромобіль став не просто успішним і популярним – він багато у чому перевершив першопрохідців сегменту електричних авто.

Більше того – вже зараз в Україні представлена оновлена версія Jaguar I-PACE – зі швидшим зарядним пристроєм, новою інформаційно-розважальною системою Pivi Pro та інноваційною антиалергенною системою іонізації та фільтрації повітря.

Традиційно, зовні Jaguar I-PACE виглядає динамічно. Особливо ефектний він ззаду – широкий, потужний, спортивний і елегантний одночасно. Але перш за все, у ньому чітко ідентифікуються давні аристократичні корені його класичних британських родичів. Особливо ж британцям вдався дизайнерський мікс хетчбека та кросовера – вийшло органічно, елегантно та сучасно.

В Jaguar напевно могли б зробити свій перший електромобіль більш футуристичним, але ми ж повинні розуміти, що у цієї марки дуже давні традиції та вельми консервативні шанувальники. І це зобов'язує. В решті-решт – це ж не бюджетний електрокар, а люксовий кросовер, хоч і без звичного двигуна на 500 коней.

І для розуміння цього треба потрапити у салон Jaguar I-PACE. Саме тут все стає зрозуміло. Перш за все, це класичний британський Jaguar, а вже тільки потім ультрасучасний електромобіль. І це дуже вигідно відрізняє I-PACE від більшості його «хайпових» конкурентів, які автомобілями часто є в останню чергу.

Усередині Jaguar I-PACE відчуваєш себе саме в салоні розкішного люксового авто, а не у кокпіті банального новомодного електронного девайсу на колесах. Це стосується і традиційної архітектури салону, і звичного розташування всіх органів управління, і зручного зчитування всієї необхідної інформації. А особливо, розкішних матеріалів оздоблення салону.

Але остаточне відчуття перебування саме у класичному Ягуарі приходить під час руху. Тут будь-хто одразу відчує різницю між блідою та часто нетиповою автомобільною поведінкою класичних електрокарів і рафінованою керованістю, впевненою динамікою та комфортом Jaguar I-PACE.

І справа саме у тому, що Jaguar I-PACE – це перш за все автомобіль, а потім все інше. Так, він має чудовий аудіо комфорт класичного преміального авто. Його якісна шумоізоляція, безшумний електродвигун і криштальне звучання аудіосистеми MERIDIAN просто-таки приголомшують у перші хвилини їзди.

Вже зараз в Україні представлена оновлена версія електрокросовера. Її оснащено новою інформаційно-розважальною системою Pivi Pro, спеціально розробленою для I-PACE. Окрім інтуїтивної зрозумілості для водія, ця система має навігаційну систему, яка показує всі доступні зарядні станції та вартість заряджання на них. І водночас розраховує час зарядки залежно від регіону, пропонуючи водію оптимізувати свій графік.

Аудіокомфорт Jaguar I-PACE зберігається навіть на високих швидкостях, які дуже швидко стають нормою. Варто лише перші кілька разів жваво стартувати з перехрестя або прискоритися зі 100 до 150-ти, або навіть до 200 км/год. Саме у ці лічені секунди прискорення і розкривається справжній спортивний характер британської електричної киці. І він реально вражає.

4,7 секунди до сотні – це як у легендарного 510-сильного Jaguar XKR із шаленим п'ятилітровим «суперчарджем». При цьому 400 електричних «конячок» і майже 700 Нм крутного моменту у Jaguar I-PACE доступні миттєво – без жодної затримки. Там, де звичайний спорткар лише гучно реве, Jaguar I-PACE вже впевнено прискорюється.

Саме тому, Jaguar I-PACE – це повноцінний спорткар. Не якийсь там гарячий хетч, або швидка «електричка». Хіба що голосно гарчати не вміє та випускати громоподібний рик при прискоренні. А в іншому – справжній спорткар від автомобільного бренду з величезною спортивною історією.

У повсякденному житті Jaguar I-PACE навпаки – дуже комфортний, керований і економічний. Але ці властивості часто несумісні з поняттям спорткара, скажете ви. І будете приємно вражені, коли відчуєте протилежне.

Ігор Фісун, IT-підприємець: Jaguar I-PACE – це вже другий електромобіль у нашій родині. До цього мені довелося поїздити на декількох електрокарах і навіть один придбати для дружини. Але саме Jaguar I-PACE вразив мене і мою доньку тим, що він перш за все є традиційним розкішним та динамічним люксовим кросовером, а вже потім сучасним та інноваційним електрокаром.

Він приємно вражає розкішшю матеріалів у салоні та сучасним дизайном внутрішнього простору, а також просто приголомшує своєю динамікою та поведінкою на дорозі. У нього ідеально налаштована пневмопідвіска, яка дозволяє з неймовірним комфортом пересуватися навіть неякісними дорогами, але при цьому дарує впевненість та драйв на високих швидкостях.

Ну, і звісно, просто вражаюча динаміка. Він однаково карколомно прискорюється як з місця, так і рухаючись на швидкості. Чого тільки варте прискорення зі 100 км/год. Це просто фантастика. Jaguar I-PACE – це електро- і спорткар у одному автомобілі. Особливо, що вся ця динаміка та потужність у перерахунку на гроші для зарядки вартує просто-таки смішно.

У Jaguar I-PACE розкішна пневмопідвіска, що приховує більшу частину інформації, зашифрованої працівниками наших дорожніх служб у нерівності і вибоїни вітчизняних асфальтних покриттів. І це навіть не дивлячись на величезні колісні диски авто.

А передбачувана поведінка авто на всіх швидкостях і типах покриття лише додає впевненості водієві та здатна дарувати неабияке задоволення навіть у повсякденному використанні Jaguar I-PACE. Філігранна керованість таки доведена до еталону, особливо на якісному покритті. У Jaguar I-PACE вам обов’язково захочеться на гоночний трек.

Про економічність авто з такими динамічним характером говорити навіть якось незручно. Але Jaguar I-PACE це електромобіль – і економічність у такому випадку цілком доречна. Хоча, з іншого боку, Jaguar I-PACE – це не про економність. Це, скоріше, про статус, престиж, стиль, тренд та сучасність.

Тим не менше, повністю зарядженої 90 кВт батареї може вистачити на 470 км пробігу. Якщо порахувати, що зарядка батареї Jaguar I-PACE вартує за звичайним тарифом близько 180 гривень, то вартість пробігу 100 км складе 45 гривень. А якщо по нічному тарифу – то і менше вартості одного літра бензина.

Оновлений Jaguar I-PACE 2021 модельного року оснащений вбудованим зарядним пристроєм потужністю 11 кВт, що дозволяє зарядити авто у прискореному темпі від трифазних джерел електроенергії. Так, від настінної домашньої зарядної станції потужністю 11 кВт, за годину заряджання можна отримати запас ходу на 53 кілометри. А щоб повністю зарядити акумулятор від такої побутової станції – відтепер потрібно лише 8,6 години. Це ідеальний спосіб та час заряджання вночі у домашніх умовах. Заряджаючись на швидкісних станціях від зарядного пристрою потужністю 50 кВт, за 15 хвилин авто отримає запас ходу до 63 кілометрів. А зарядний пристрій потужністю 100 кВт за ці ж 15 хвилин надасть запас ходу до 127 кілометрів.

Варто лише зазначити, що пересуватися на Jaguar I-PACE у спокійному режимі майже неможливо. Завжди існує величезна ймовірність зловити себе на бажанні подражнити зухвалих власників традиційних авто з потужними, як вони вважають, двигунами великого об’єму.

Jaguar I-PACE – це однозначно автомобіль для тих, хто, з одного боку, вже вирішив електрифікувати свій автопарк, але з іншого – не хоче пересідати з класичного люксового авто у дорогий і ультрасучасний, але все ж таки аскетичний гаджет на колесах. Це, перш за все, справжній «ягуар», в грудях якого, замість полум'яного бензинового мотора ховається тиха, екологічна та технологічна електроначинка.

Яна Лукаш, мати двох малюків у декреті: Jaguar I-PACE для мене – це, перш за все, економія. Хоча для чоловіка – це драйв. Справжній автомобільний драйв. Ми купували електрокар свідомо і обирали його серед інших конкурентів у класі. Але саме якість руху, комфорт підвіски та керованість Jaguar I-PACE виділяли його беззаперечно з когорти конкурентів. А ще – відчуття справжнього авто. Зі звичним розташуванням приборів та важелів, якісними матеріалами салону, гарною шумоізоляцією. Те, чим славляться автомобілі цього британського бренду.

Для мене Jaguar I-PACE виявився в першу чергу класним преміальним автомобілем, а вже потім сучасним електрокаром. Його салон вражає стильним дизайном, розкішними матеріалами та приємною атмосферою, якщо хочете. Я виявилася не готовою до електромобіля без звичних перемикачів, важелів та приємних на дотик клавіш. Ніякий величезний планшет мені цього не замінить.

Дмитро Лукаш, розробник комп’ютерних ігор: Для мене Jaguar I-PACE – це спорткар на кожен день. Ми с дружиною протестували багато електрокарів та просто швидких преміальних авто, але такого гарного поєднання динаміки та комфорту нам не довелося відчути ні у кого з них. Всі вони здалися нам не такими зручними у повсякденному використанні. I-PACE, навпаки, при всій своїй зручності у повсякденні, може вмить перетворюватися у справжній спорткар – із шаленою динамікою прискорення та філігранною керованістю.

Перебуваючи за кермом Jaguar I-PACE, одразу розумієш: той, хто займався проектуванням та налаштуванням підвіски цього авто, знав, що робив. Тут одразу відчувається стара школа та багаторічний досвід у будівництві спорткарів британського виробника. А ще виробника, який знає, як робити люксові авто. З усіма притаманними цьому класу перевагами. Гарною мультимедійною системою, розкішним оздобленням салону, шикарними сидіннями та всепоглинаючим комфортом під час руху.

Водночас Jaguar I-PACE здатен не лише долучити свого господаря до модних екологічним трендів і добряче заощадити в процесі повсякденної експлуатації. Він готовий утерти носа усім, хто хоч на секунду засумнівається в його спортивних коренях.

Та водночас Jaguar I-PACE точно не про економію в чистому вигляді. Його ціна стартує від 63 300 євро і фінішує за відміткою у 80 000 євро, залежно від обраних додаткових опцій. Jaguar I-PACE – це скоріше емоція, любов із першого погляду, захоплення та пристрасть, якщо хочете.

Це, перш за все, породистий автомобіль із яскраво вираженими драйверськими якостями – запаморочливою динамікою, рафінованою керованістю і відмінною підвіскою. Усім тим, що притаманне справжнім автомобілям, спроектованим для неабиякого задоволення від керування, а не для доставки свого власника від однієї розетки до іншої з мінімальними витратами.

А ще – це автомобіль для тих, хто звик до розкоші. До дорогих матеріалів салону – м'якої і ніжної шкіри, якісного звучання мультимедійної системи, яка вміє відтворювати класику, джаз і рок навіть в таких форматах як FLAC. Зрештою, для тих, хто не може уявити свого автомобільного майбутнього без комфорту у всіх його можливих проявах.