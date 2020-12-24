За добу окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед ЗСУ не було.

Протягом минулої доби, 23 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на Приазов’ї поблизу Водяного ворог відкривав неприцільний вогонь з автоматичних станкових та підствольних гранатометів. В напрямку українських позицій неподалік Талаківки, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета.

"Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає", - зазначили у штабі.

Від початку поточної доби, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон 17 грудня.