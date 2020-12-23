Кількість кіберінцидентів в Україні з 16 до 22 грудня збільшилася у 6,6 разів

Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 3 069 261 підозрілу подію. Це у 6,6 раза більше, аніж минулого тижня (468 360 підозрілих подій).

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб викрадення інформації (40 %), спроб отримання прав адміністратора (21%), спроб отримання прав користувача (17%), підозрілого виконувального коду (8%) та спроб мережевого сканування (7%).

Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 49 745 атак різних видів (що на 15% менше, ніж попереднього тижня). У Держспецзв'язку додали, що переважна більшість з них - мережеві атаки прикладного рівня (95%) та атаки типу «Harvest Attack» (3%). Також зафіксовано і заблоковано 24 DDoS-атаки (зокрема, на вебресурси ОПУ та Держспецзв’язку).

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3 651 кіберінцидент, що на 13% більше, ніж попереднього тижня.

Нагадаємо, 17 грудня хакери здійснили атаку на мережі секретаріату уповноваженого з захисту державної мови Тараса Креміня. Атаку вдалося зупинити штатним IT-фахівцям.

14 грудня Національний коордінаційній центр кібербезпекі (НКЦК) при Раді безпеки та оборони попередив про високий рівень кіберзагрози після масштабної кібератаки в США.

12 грудня, Центр кібербезпеки також попереджав про підвищений рівень кіберзагроз в Україні через атаку на FireEye.

27 червня 2017 року кібератака вірусу NotPetya - від вірусу-здирника постраждали безліч українських об'єктів: аеропорт "Бориспіль", "Укрпошта", "Укртелеком", а також низка міністерств і банківських систем. Поширення вірусу паралізувало роботу українських урядових установ, бізнесу. Незабаром вірус поширився на інші країни.

Уряд Великобританії заявив, що Росія відповідальна за кібератаки з використанням цього вірусу. США звинуватили Росію у кібератаці на Україну, пообіцявши "наслідки".