У центрі Києва намагалися захопити будівлю, поранено поліцейського

За підозрою у скоєнні хуліганських дій поліцейські затримали шістьох осіб.

У Києві на вул. Пушкіна близько 14 години група людей намагалася незаконно увірватися в одну з будівель.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що група осіб намагалася зайти та захопити приміщення із застосуванням фізичної сили та піротехнічних засобів.

“За викликом негайно виїхали патрулі та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відновили правопорядок. Внаслідок події постраждав працівник поліції, якого госпіталізовано у лікарняний заклад для надання медичної допомоги в умовах стаціонару”, - йдеться у повідомленні.

За підозрою у скоєнні хуліганських дій поліцейські затримали шістьох осіб. Наразі з ними проводяться першочергові слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (Хуліганство). У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини та причини цього кримінального правопорушення.

У поліції зазначили, що конфлікт виник на підставі права власності на приміщення. За повідомленнями ЗМІ, конфлікт стався навколо будівлі колишнього офісу корпорації "Укрбуд".

Нагадаємо, 22 грудня правоохоронці викрили масштабну міжнародну шахрайську схему заволодіння коштами фізичних осіб, до якої причетні громадяни України та іноземці.