Рятунок від COVID-19. Коли українці зможуть вакцинуватися?
Рятунок від COVID-19. Коли українці зможуть вакцинуватися?
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок (оновлено)
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок (оновлено)
ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів
ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів
Концентрація страху
Концентрація страху
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"
​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"
Розподіл комісій у Дніпрі: “слуг” і депутатів Краснова Філатов нейтралізував етикою
Розподіл комісій у Дніпрі: “слуг” і депутатів Краснова Філатов нейтралізував етикою
ГоловнаСуспільствоПодії

У центрі Києва намагалися захопити будівлю, поранено поліцейського

За підозрою у скоєнні хуліганських дій поліцейські затримали шістьох осіб.

У центрі Києва намагалися захопити будівлю, поранено поліцейського
Фото: Макс Требухов

У Києві на вул. Пушкіна близько 14 години група людей намагалася незаконно увірватися в одну з будівель.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що група осіб намагалася зайти та захопити приміщення із застосуванням фізичної сили та піротехнічних засобів. 

“За викликом негайно виїхали патрулі та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відновили правопорядок. Внаслідок події постраждав працівник поліції, якого госпіталізовано у лікарняний заклад для надання медичної допомоги в умовах стаціонару”, - йдеться у повідомленні.

За підозрою у скоєнні хуліганських дій поліцейські затримали шістьох осіб. Наразі з ними проводяться першочергові слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (Хуліганство). У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини та причини цього кримінального правопорушення.

У поліції зазначили, що конфлікт виник на підставі права власності на приміщення. За повідомленнями ЗМІ, конфлікт стався навколо будівлі колишнього офісу корпорації "Укрбуд".

Нагадаємо, 22 грудня правоохоронці викрили масштабну міжнародну шахрайську схему заволодіння коштами фізичних осіб, до якої причетні громадяни України та іноземці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також