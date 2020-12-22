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Бойовики на Донбасі застосовують артилерію, міномети та СПГ

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Бойовики на Донбасі застосовують артилерію, міномети та СПГ
Фото: Макс Левин

На Донбасі з початку доби зафіксували п’ять випадків порушення домовленостей, зокрема бойовики стріляли з артилерійської системи та ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"На Донецькому напрямку, поблизу Водяного, з напрямку тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі 122-міліметрової артилерійської системи, а також ручних та станкових протитанкових гранатометів.Крім того, біля цього ж населеного пункту ворог вдався до дистанційного мінування наших позицій, з використанням переносного комплексу мінування", - йдеться в повідомленні.

Також з 82-міліметрових мінометів противник здійснив обстріл позицій неподалік Луганського, а також використовував 120-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю поблизу Південного.

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення поблизу Південного. Їх доставили до лікувального закладу, наразі стан їхнього здоров’я - задовільний.

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