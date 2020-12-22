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У центрі Києва сьогодні перекриватимуть рух транспорту через протести ФОПів

Орієнтовний час початку проведення заходу - з 13:00.

У центрі Києва сьогодні перекриватимуть рух транспорту через протести ФОПів
Архівне фото
Фото: Lb.ua

У зв'язку із проведенням масового заходу на деяких вулицях столиці буде тимчасово обмежений рух транспортних засобів. Сьогодні готується чергова акція протесту представників руху "SaveФОП", які вимагають відмінити карантин.

Про це повідомляє патрульна поліція.

За даними поліції, запланований маршрут мітингувальнків: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - Бессарабська площа - вулиця Круглоуніверситетська - вулиця Лютеранська - вулиця Шовковична - вулиця Михайла Грушевського - Європейська площа - Майдан Незалежності.

Орієнтовний час початку проведення заходу - з 13:00.

"Плануйте свій маршрут з урахуванням перекриття зазначених вулиць та можливого часткового обмеження руху на прилеглих", - зазначили патрульні.

Нагадаємо, підприємці вимагають скасування заборони на ведення бізнесу під час дії жорсткого локдауну. Акції протесту ФОПів днями відбулися спочатку під Радою, потім мітингувальники пішли на Банкову, а вже звідти - на Майдан, де розгорнули наметове містечко.

Поліцейські спробували демонтувати намети, в результаті чого між ними та протестувальниками сталися сутички. Повідомлялося про постраждалих з обох сторін.

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