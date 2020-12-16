Представники руху SaveФОП, які виступають за дозвіл на ведення бізнесу під час локдауну, 16 грудня продовжили протест у центрі Києва.
Вони встановили декілька наметів поблизу Монументи Незалежності. Поблизу чергують правоохоронці, але ситуація спокійна, повідомив кореспондент LB.ua.
До мітингувалбників намагалися принести пінопласт, однак поліція завадила.
Цього разу мітингувальники зазначили свої намети як агітаційні та заздалегідь повідомили, що принесуть апаратуру. Вчора через спроби встановити намети між протестувальниками та правоохоронцями відбулися сутички. У поліції заявили, що постраждали більше 40 їхніх працівників, більшість - через димові шашки.
Правоохоронці також застосовували сльозогінний газ щодо мітингарів.
Учора підприємці влаштували акцію під Верховною Радою, потім мітингувальники пішли на Банкову, а вже звідти - на Майдан, де розгорнули наметове містечко.
Поліцейські спробували демонтувати намети, в результаті чого між ними та протестувальниками сталися сутички. Повідомлялося про постраждалих з обох сторін.