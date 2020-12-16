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ФОПи продовжили протест у центрі Києва, на Майдані чергують правоохоронці

Мітингарі встановили декілька наметів. 

Представники руху SaveФОП, які виступають за дозвіл на ведення бізнесу під час локдауну, 16 грудня продовжили протест у центрі Києва.

Вони встановили декілька наметів поблизу Монументи Незалежності. Поблизу чергують правоохоронці, але ситуація спокійна, повідомив кореспондент LB.ua.

До мітингувалбників намагалися принести пінопласт, однак поліція завадила. 

Фото: Lb.ua

Цього разу мітингувальники зазначили свої намети як агітаційні та заздалегідь повідомили, що принесуть апаратуру. Вчора через спроби встановити намети між протестувальниками та правоохоронцями відбулися сутички. У поліції заявили, що постраждали більше 40 їхніх працівників, більшість - через димові шашки.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Правоохоронці також застосовували сльозогінний газ щодо мітингарів. 

Учора підприємці влаштували акцію під Верховною Радою, потім мітингувальники пішли на Банкову, а вже звідти - на Майдан, де розгорнули наметове містечко.

Поліцейські спробували демонтувати намети, в результаті чого між ними та протестувальниками сталися сутички. Повідомлялося про постраждалих з обох сторін.

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