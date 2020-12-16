Окупаційні війська 11 разів відкривали вогонь на Донбасі

Минулої доби, 15 грудня, російсько-окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів неприцільними обстрілами впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" найбільше обстрілів зафіксовано в передмісті Авдіївки. Бойовики чотири рази відкривали вогонь в напрямку українських позицій з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. Поблизу Опитного та Водяного, що на Приазов’ї, відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності угруповання "Північ" зафіксовано два порушення припинення вогню - неподалік населеного пункту Шуми. Окупанти використовували як підствольні, так і автоматичні станкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

"Вогневі провокації збройних формувань Російської Федерації не мали загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - зазначили у штабі.

Від початку поточної доби, 16 грудня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню - поблизу Водяного відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, впродовж доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ