Ексголова Держкосмосу Усов оскаржив своє звільнення в Окружному адмінсуді

Він просить суд поновити його на посаді та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Ексголова Державного космічного агентства України Володимир Усов оскаржує своє звільнення з посади.

Про це повідомила пресслужба Окружного адмінсуду Києва.

"Канцелярією ОАСК зареєстровано позов до Кабінету міністрів України та Державного космічного агентства України. Позивачем зазначений Володимир Усов", - йдеться у повідомленні.

Серед вимог Усова - визнати протиправним розпорядження Уряду від 16 листопада 2020 року, яким його було звільнено з посади. Позивач також просить суд поновити його на вказаній посаді та стягнути з Держагентства середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Наразі вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 16 листопада Кабмін звільнив із посади голови Держкосмосу Володимира Усова та призначив в.о. голови першого заступника ДКАУ Михайла Лева.

Усова призначили на посаду голови Держкосмосу 24 січня 2020 року. Згодом журналісти встановили, що компанія нового голови Космічного агентства виявилася фігурантом кримінальної справи ДБР.