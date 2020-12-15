Поліція обіцяє доставити до суду обвинуваченого у справі Кирила Тлявова, який захворів на ковід

16 грудня у нього завершується обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова Іван Приходько буде доставлений в суд для обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляєтсья на сайті Нацполіції Київщини.

Чергове судове засідання мало відбутися вчора, 14 грудня, але його було перенесено на середу, 16 грудня. В той же час суддя заборонив судовій охороні впускати фігуранта до приміщення, оскільки Приходько захворів на ковід.

Судовий процес триває в Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді. У підсудного 16 грудня завершується обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тож сторона обвинувачення подала відповідні клопотання на його продовження.

"З огляду на стабільно нормальні показники температури тіла та сатурації, було прийнято рішення доставити підозрюваного на судове засідання 14 грудня. Поліцейські, одягнувши медичні захисні костюми та засоби індивідуального захисту, доставили підсудного до приміщення суду. Фігурант також був вдягнутий у необхідні засоби захисту для повного виключення можливого розповсюдження інфекції. Але суд прийняв рішення про перенесення судового засідання з обрання запобіжного заходу на 16 грудня. Крім того, заборонив судовій охороні впускати підозрюваного до приміщення суду. Від участі в засіданні в онлайн-форматі сторона захисту відмовилася", - повідомили в поліції.

Правоохоронці супроводили Приходька до лікарні та взяли палату під цілодобову охорону. Завтра, 16 грудня, поліцейські повторно доставлять його до суду з врахуванням усіх необхідних вимог захисту для попередження розповсюдження коронавірусу.

"Термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для підозрюваного у вбивстві завершується 16 грудня цього року. І якщо не відбудеться судове засідання, на якому буде прийняте рішення про наступний запобіжний захід, фігурант фактично буде вільний у своїх діях. Тож для того, аби не допустити такого розвитку подій, поліцейські докладають усіх зусиль, аби фігурант прибув на судове засідання", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року в Переяславі-Хмельницькому співробітники поліції під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти по металевих банках та інших предметах. Під час стрілянини одна з куль влучила в п'ятирічного Кирила Тлявова, який у цей час перебував на дитячому майданчику біля будинку.

Хлопчик помер у лікарні через три дні.

Після смерті дитини арештували трьох підозрюваних: Володимира Петровця, Івана Приходька і Дмитра Кривошею. У грудні 2019 року прокуратура передала справу до суду. ДБР вручило Приходьку підозру у "вбивстві, вчиненому із необережності". Слідство вважає, що саме він смертельно поранив Кирила.

Зараз лише Приходько перебуває в СІЗО під вартою. Петровець і Кривошей вийшли під заставу на початку 2020 року.