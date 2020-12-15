Фото: facebook.com/inga.mezerya Шулявський міст

На Шулявському мосту в Києві, який у грудні минулого року відкрили після 10 місяців реконструкції, впали три опори освітлення. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

На відео видно, що з моста на проїжджу частину впали три освітлювальні стовби. Рух транспорту паралізовано у всі чотири напрямки.

За попередньою інформацією, пошкоджено кілька машин. Одну з автівок задів при падінні стовб. Далі також сталася аварія через різке тормозіння.

Нагадаємо, у 2017 році після руйнування частини Шулявського шляхопроводу КМДА оголосила про намір закрити його на реконструкцію. Роботи стартували навесні 2019 року. Старий міст повністю розібрали. З'їзди з шляхопроводу продовжили будувати у 2020 році.