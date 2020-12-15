Друг Путіна отримав контроль над "Масандрою" в окупованому Криму (оновлено)
Друг Путіна отримав контроль над "Масандрою" в окупованому Криму (оновлено)
Легализация Байдена. Что такое Коллегия выборщиков и как она голосует
Легализация Байдена. Что такое Коллегия выборщиков и как она голосует
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
ФОПи-протестувальники намагалися встановити намети на Майдані, відбулися сутички з поліцією (оновлено)
ФОПи-протестувальники намагалися встановити намети на Майдані, відбулися сутички з поліцією (оновлено)
Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google
Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Україна та Туреччина підписали контракти на виробництво корветів і ударних безпілотників
Україна та Туреччина підписали контракти на виробництво корветів і ударних безпілотників
ГоловнаСуспільствоПодії

На новозбудованому Шулявському мосту попадали опори освітлення

Рух автомобілів заблоковано.

Шулявський міст
Фото: facebook.com/inga.mezerya
Шулявський міст

На Шулявському мосту в Києві, який у грудні минулого року відкрили після 10 місяців реконструкції, впали три опори освітлення. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

На відео видно, що з моста на проїжджу частину впали три освітлювальні стовби. Рух транспорту паралізовано у всі чотири напрямки.

За попередньою інформацією, пошкоджено кілька машин. Одну з автівок задів при падінні стовб. Далі також сталася аварія через різке тормозіння.

Нагадаємо, у 2017 році після руйнування частини Шулявського шляхопроводу КМДА оголосила про намір закрити його на реконструкцію. Роботи стартували навесні 2019 року. Старий міст повністю розібрали. З'їзди з шляхопроводу продовжили будувати у 2020 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також