Рада ще на рік подовжила дію закону про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО

Верховна Рада на засіданні 15 грудня подовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до 31 грудня 2021 року.

Чинний термін збігає 31 грудня 2020. За подовження проголосували 304 нардепи. Документ проголосували і за основу, і в цілому.

"Це на перший погляд формальний крок, але це дуже важливе рішення для продовження мирного процесу в Мінському форматі та Нормандському форматі", - зазначив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Андрій Костін ("Слуга народу") зазначив, що продовження дії закону необхідно для дипломатичних перемовин.

"Наявність цього закону є базою для продовження мирного процесу, щоб територіальна цілісніть України була відновлена. Прошу вас не вірити в маніпуляції деяких політиків, які говорять про те, що цей закон передбачає якісь ситуації, які не відповідають Конституції", - заявив він.

Сергій Рахманін від фракції "Голос" виступив за проєкт закону та закликав нардепів підтримати документ. Проти виступила "Батьківщина".

Ухвалений документ не передбачає жодних змін в законі, крім терміну дії.

Закон визначає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій.

Нагадаємо, що 7 грудня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №4467 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»", який пропонує продовжити на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі.

Авторами проєкту є група народних депутатів від "Слуги народу" на чолі з Олександром Корнієнком та Давидом Арахамією.

Парламент ухвалив закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО восени 2014 року, але вніс в нього зміни навесні 2015 року, які так і не дозволили йому запрацювати - законом передбачено, що положення про особливий статус набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення найманців. При цьому термін дії закону був обмежений трьома роками.

Чинність закону добігла 18 жовтня 2017 року, але за півтора тижня до цього її продовжили на рік. У 2018 році депутати продовжили закон ще на рік, до кінця 2019 року.

У грудні 2019 Рада продовжила дію закону до 31 грудня 2020 року.