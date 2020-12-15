Рада відкрила останній пленарний тиждень цього року

У порядку денному на сьогодні – законопроєкти про НАЗК, відповідальність суддів КС та продовження дії закону про особливості місцевого самоврядування на Донбасі.

Верховна Рада 15 грудня розпочала останній пленарний тиждень 2020 року. У тижневому порядку денному народних обранців – ухвалення законопроєктів, необхідних для врегулювання конституційної кризи, остаточне узгодження і ухвалення бюджету на 2021 рік, а також прийняття відправленого на доопрацювання закону про "інвестиційних нянь".

У залі зареєструвалися 229 народних депутатів.

У вівторок нардепи серед іншого планують розглянути законопроєкт, що повертає повноцінну роботу Національному агентству з питань запобігання корупції та встановляє адміністративну відповідальність суддів Конституційного суду.

Також нардепи ще на рік мають продовжити дію закону про особливості місцевого самоврядування на Донбасі.

Крім того, парламент має намір почати розгляд бюджету. Втім, спікер парламенту Дмитро Разумков раніше припускав, що бюджет розглядатимуть або цього пленарного тижня (з 15 грудня), або на позачерговому засіданні. Окрім того, учора в коментарі LB.ua народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура після засідання фракції також повідомив, що ухвалення бюджету можливе або до кінця тижня, або на позачерговому засіданні Ради. А от кадрові питання, зокрема призначення в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета міністром, поки зняті з порядку денного.

Учора профільний Комітет схвалив текст проєкту бюджету до розгляду, проти ухвалення документу висловився один член Комітету - Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), утримався також один - Володимир Цабаль (фракція "Голос").

Дмитро Разумков висловлював надію на "спокійне" ухвалення Радою проєкту бюджету, яке дозволить уникнути "так званих новорічних бюджетних ночей і спокійно держава зайде в новий рік з новим бюджетом".

Докладніше про те, що саме в проєкті бюджету викликає невдоволення та суперечки серед народних депутатів, читайте в матеріалі LB.ua "Бюджет-2021: кошторис бідної країни, яка перебуває у кризі".