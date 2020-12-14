Зеленський призначив Лисого головою Держуправління справами

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Ігоря Лисого, котрий з червня був виконувачем обов'язків керівника.

Указ №566/2020 від 14 грудня оприлюднено на сайті президента.

"Призначити Лисого Ігоря Васильовича керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - сказано в документі.

Зеленський призначив Лисого заступником керівника Державного управління справами указом №15/2020 від 16 січня. 22 травня глава держави присвоїв йому третій ранг державного службовця, а 18 червня указом №237/2020 призначив його тимчасово виконувачем обов'язків керівника Держуправління.

Того самого дня було звільнено колишнього керівника відомства Сергія Борзова і призначено його на посаду голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Раніше Ігор Лисий був гендиректором Міжнародного дитячого центру "Артек".