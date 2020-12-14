Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Азербайджан провів “антитерористичну операцію” проти "збройних формувань Вірменії" у Нагірному Карабасі
Азербайджан провів “антитерористичну операцію” проти "збройних формувань Вірменії" у Нагірному Карабасі
Джошуа нокаутував Пулєва і захистив титул чемпіона світу
Джошуа нокаутував Пулєва і захистив титул чемпіона світу
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Більше 100 колишніх та діючих білоруських силовиків ​заявили про злочинні накази і закликають провести нові вибори
Більше 100 колишніх та діючих білоруських силовиків ​заявили про злочинні накази і закликають провести нові вибори
У Пенсійному фонді пояснили, як отримати карантинні 8 тисяч гривень
У Пенсійному фонді пояснили, як отримати карантинні 8 тисяч гривень
ГоловнаПолітика

Зеленський повідомив про готовність більше 100 нових приймальних відділень екстреної меддопомоги

Денис Шмигаль зазначив, що нині для хворих на COVID-19 виділено понад 63 тис. ліжок, більш як 35 тис. із них підключені до кисню.

Зеленський повідомив про готовність більше 100 нових приймальних відділень екстреної меддопомоги
Фото: facebook/Офіс Президента України

Вже готова половина з 210 обіцяних приймальних відділень екстреної медичної допомоги, які будують з ініціативи президента України Володимира Зеленського. До кінця поточного року там прийматимуть сучасне обладнання.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Знаю, що через епідемію будівництво розпочалося значно пізніше запланованого і що друга половина відділень вже має завершену проєктну документацію. Але вважаю, що треба пришвидшитися, наскільки це можливо. Ці відділення – не просто проєкти будівництва. Це життя та здоров'я наших людей", - заявив Зеленський під час селекторної наради.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що нині для хворих на COVID-19 виділено понад 63 тис. ліжок, більш як 35 тис. із них підключені до кисню. Зайнято такими пацієнтами понад 27 тис. ліжок. 

Нагадаємо, 10 грудня міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що 131 приймальне відділення, включене цього року до програми «Велике будівництво», вже готове до встановлення медичного обладнання, зокрема, комп'ютерних томографів та ангіографів. Наразі найкраще з цим завданням справляються Донецька, Херсонська та Чернівецька області.

Загалом у програмі «Велике будівництво» беруть участь 210 приймальних відділень опорних лікарень по всій країні. Реконструкція відбувається з урахуванням обмежень пандемії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також