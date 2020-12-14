Зеленський повідомив про готовність більше 100 нових приймальних відділень екстреної меддопомоги

Денис Шмигаль зазначив, що нині для хворих на COVID-19 виділено понад 63 тис. ліжок, більш як 35 тис. із них підключені до кисню.

Вже готова половина з 210 обіцяних приймальних відділень екстреної медичної допомоги, які будують з ініціативи президента України Володимира Зеленського. До кінця поточного року там прийматимуть сучасне обладнання.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Знаю, що через епідемію будівництво розпочалося значно пізніше запланованого і що друга половина відділень вже має завершену проєктну документацію. Але вважаю, що треба пришвидшитися, наскільки це можливо. Ці відділення – не просто проєкти будівництва. Це життя та здоров'я наших людей", - заявив Зеленський під час селекторної наради.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що нині для хворих на COVID-19 виділено понад 63 тис. ліжок, більш як 35 тис. із них підключені до кисню. Зайнято такими пацієнтами понад 27 тис. ліжок.

Нагадаємо, 10 грудня міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що 131 приймальне відділення, включене цього року до програми «Велике будівництво», вже готове до встановлення медичного обладнання, зокрема, комп'ютерних томографів та ангіографів. Наразі найкраще з цим завданням справляються Донецька, Херсонська та Чернівецька області.

Загалом у програмі «Велике будівництво» беруть участь 210 приймальних відділень опорних лікарень по всій країні. Реконструкція відбувається з урахуванням обмежень пандемії.