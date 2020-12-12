Президент ознайомився зі структурою центру та системою підготовки військовослужбовців.

Президент Володимир Зеленський відвідав 169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це повідомляє Офіс президента.

Разом із Зеленським центр також відвідали керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та інші.

Центр "Десна" складається з механізованого, танкового та зенітно-ракетного артилерійських полків, автомобільного та ремонтно-відновлювального батальйонів, двох навчальних центрів (197-й центр підготовки сержантського складу та 205-й центр тактичної медицини) та школи підготовки снайперів.

Начальник навчального центру Віктор Ніколюк ознайомив президента зі структурою центру та системою підготовки військовослужбовців.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Зеленський оглянув тренажер для підготовки водіїв, спеціалістів військ ППО. Навчання проводяться на тренажерному комплексі ЗУ-23-2 у вигляді напівсфери, який відтворює ідентичні реальним бойові дії та дає змогу розрахунку відточити навички. На сьогодні це єдиний тренажер такого рівня в ЗСУ.

Фото: president.gov.ua

"Сухопутні війська роблять дуже багато для захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Тому якісні та сучасні умови підготовки українських військових є надзвичайно важливими", - зазначив президент.

Також Зеленському продемонстрували навчання з надання першої медичної допомоги пораненим та евакуації пораненого з поля бою.

Фото: president.gov.ua

Президент ознайомився з системою підготовки танкістів. Зокрема, він переглянув навчання у класі динамічних тренажерів на базі віртуального простору бою (VBS3), підготовку операторів танкових екіпажів та екіпажів танків у класі управління боєм, який поєднує одночасну дію кількох танкових екіпажів.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Також Зеленський оглянув інфраструктуру школи з підготовки снайперів. Зокрема, модульне містечко, класи, зразки снайперської зброї у навчальному корпусі. На стрільбищі було продемонстровано заняття з вогневої підготовки снайперів.

На тренувальній базі снайпери проходять психологічну підготовку, опановують навички стрільби з незручних положень, у русі та на різну дальність різними калібрами. Комплекс має унікальну матеріально-технічну базу.

Фото: president.gov.ua

Також 12 грудня відбулося відкриття пам'ятної стели на території Центру командування Сухопутних військ у Києві.

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ ЗСУ. З цієї нагоди президент Зеленський підписав Указ про відзначення державними нагородами України 41 військовослужбовця. Військові, зокрема, отримали медалі “За військову службу Україні”, “За бездоганну службу” ІІІ ступеня і “Захиснику Вітчизни”.