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Нацполіція викрила на Черкащині розтрату 7 млн грн, виділених на ремонт доріг

Директору приватного підприємства повідомили про підозру у привласненні майна та службовому підробленні.

Нацполіція викрила на Черкащині розтрату 7 млн грн, виділених на ремонт доріг
Фото: volynonline.com

На Черкащині поліцейські повідомили директору підприємства підозру у розтраті бюджетних коштів під час ремонту дороги.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

“Оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Нацполіції, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області викрили злочинну “схему” розтрати бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних робіт дорожнього покриття”, – йдеться у повідомленні.

Між приватною структурою та двома департаментами Черкаської міської ради було укладено договір на реконструкцію дорожнього покриття однієї із вулиць у місті Черкаси. Згодом у договір вносили зміни щодо розміру фінансування та термінів виконання робіт шляхом укладення семи додаткових угод. Остаточна ціна робіт склала понад 20 мільйонів гривень.

Упродовж червня-грудня 2016 року 37-річний директор товариства-підрядника підписав акти приймання виконаних робіт, знаючи про їх недостовірність, а саме – факти неякісного ремонту покриття. Це підтверджено комплексною судовою будівельно-технічною та іншими експертизами.

Внаслідок дій керівника товариства територіальній громаді міста Черкас завдано майже сім мільйонів гривень збитків.

Наразі директору приватної структури слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Встановлено інших осіб, причетних до вчинення злочину, вирішується питання про вручення їм підозр.

Нагадаємо, колишній голова правління банку постане перед судом за розтрату 9 млн доларів США.

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