В Україні сьогодні відзначають День Сухопутних військ

Сьогодні, 12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ Збройних сил України.

З цієї нагоди президент України Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення державними нагородами України 41 військовослужбовця.

Військові, зокрема, отримали медалі “За військову службу Україні”, “За бездоганну службу” ІІІ ступеня і “Захиснику Вітчизни”.

“День нашого спокійного життя в тилу вибороли для нас наші військові, які стали нездоланною перешкодою для російської агресії. Так, навіть у XXI сторіччі на світовій мапі все ще залишаються країни, які вважають територіальні експансії важливою складовою свого «успіху». А першими, хто доводить країні-агресору хибність подібних думок, є саме наші національні Сухопутні війська. І доводять вони, до речі, успішно, дохідливо, професійно”, – зазначив у привітанні президент.

Зеленський додав, що свята нашої армії – це справді свята всього народу.

“Україна, поза всякими сумнівами, завжди буде вдячною вам за хоробрість, яку ви демонструєте щоденно. Обороняти державну незалежність, право народу бути господарем на своїй землі, самостійно обирати напрямки свого розвитку – це найпочесніше завдання, яке ви виконуєте добросовісно та успішно. Ваш досвід дає змогу вам бути серед лідерів військової справи у Європі”, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 12 грудня, двоє військовослужбовців однієї з українських механізованих бригад на Донбасі отримали легкі вторинні поранення.

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