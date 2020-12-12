Двоє українських військовослужбовців отримали поранення

Сьогодні зранку, 12 грудня, двоє військовослужбовців однієї з українських механізованих бригад на Донбасі отримали легкі вторинні поранення.

Про це повідомив Телеграм-канал Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

"Стан поранених задовільний, їм надана медична допомога, військовослужбовці залишилися в районі оборони. За попередніми даними евакуації до медичного закладу не потребують", – йдеться у повідомленні.

ТГК направила письмове повідомлення до СММ ОБСЄ, а спостережна група УССЦКК здійснює заходи щодо верифікації події.

Як повідомили у пресцентрі штабу проведення ООС, 11 грудня було задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, декілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета помічено біля Мар’їнки. А по українських позиціях неподалік населених пунктів Водяне та Зайцеве противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 12 грудня, обстрілів зафіксовано не було, а на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Нагадаємо, з початку доби 11 грудня російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі.