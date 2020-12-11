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Правозахисниці Тетяна Печончик та Марта Чумало отримали премію від посольства Нідерландів

Крім символічної відзнаки у вигляді статуетки тюльпана, переможці отримають фінансову підтримку своїх проєктів.

Правозахисниці Тетяна Печончик та Марта Чумало отримали премію від посольства Нідерландів

Правозахисниці Тетяна Печончик та Марта Чумало отримали премію Тюльпан прав людини від посольства Нідерландів за видатні досягнення у боротьбі за права людини. Про це повідомила пресслужба посольства.

Захід пройшов 11 грудня  в онлайн-форматі на зв'язку з Києвом та Львовом.

У посольстві зазначають, що Тетяна Печончик є головою Центру прав людини “Зміна” (м. Київ), що відстоює дотримання свободи слова, захищає громадських активістів, бореться проти тортур і дискримінації та документує порушення прав людини в окупованому Криму.

Центр прав людини “Зміна” також номінований на Глобальну нагороду Міністерства закордонних справ Нідерландів у 2020 та увійшов до короткого списку із тринадцяти номінантів зі всього світу.

Марта Чумало - співзасновниця організації “Жіночі перспективи”. З 1998 року працює у сфері протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та просуває гендерну рівність в Україні, вкладається у розвиток та поширення фемінізму в Україні, є лідеркою кампанії зі створенні шелтеру для жінок, що потерпають від домашнього насильства.

Крім символічної відзнаки у вигляді статуетки тюльпана, переможці отримають фінансову підтримку своїх проєктів.

«Ми вручаємо Тюльпан прав людини, щоб привернути більше уваги до роботи правозахисників та правозахисниць. В Україні, як і в багатьох інших країнах, вони часто опиняються в небезпеці через свою роботу і навіть ризикують життям. Для Нідерландів важливо підтримувати та публічно визнавати роботу тих, хто відстоює Права людини та протидіє дискримінації. Ми це робимо через фінансування проектів в рамках Фонду Прав Людини, а також через визнання досягнень правозахисників в рамках Премії Тюльпан Прав Людини. Тюльпан прав людини та фінансова допомога - це ще й символ підбадьорення і натхнення для всіх інших правозахисників і їх організацій. Це відчуття єдності», – зазначає Йеннес де Мол, Посол Королівства Нідерландів в Україні.

Нагадаємо, у листопаді співробітниками Посольства Нідерландів в Україні разом з українськими дипломатами висадили понад 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної Сотні біля будівлі Міністерства закордонних справ на Михайлівській площі та на Майдані Незалежності.

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