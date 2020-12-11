Правозахисниці Тетяна Печончик та Марта Чумало отримали премію від посольства Нідерландів

Правозахисниці Тетяна Печончик та Марта Чумало отримали премію Тюльпан прав людини від посольства Нідерландів за видатні досягнення у боротьбі за права людини. Про це повідомила пресслужба посольства.

Захід пройшов 11 грудня в онлайн-форматі на зв'язку з Києвом та Львовом.

У посольстві зазначають, що Тетяна Печончик є головою Центру прав людини “Зміна” (м. Київ), що відстоює дотримання свободи слова, захищає громадських активістів, бореться проти тортур і дискримінації та документує порушення прав людини в окупованому Криму.

Центр прав людини “Зміна” також номінований на Глобальну нагороду Міністерства закордонних справ Нідерландів у 2020 та увійшов до короткого списку із тринадцяти номінантів зі всього світу.

Марта Чумало - співзасновниця організації “Жіночі перспективи”. З 1998 року працює у сфері протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та просуває гендерну рівність в Україні, вкладається у розвиток та поширення фемінізму в Україні, є лідеркою кампанії зі створенні шелтеру для жінок, що потерпають від домашнього насильства.

Крім символічної відзнаки у вигляді статуетки тюльпана, переможці отримають фінансову підтримку своїх проєктів.

«Ми вручаємо Тюльпан прав людини, щоб привернути більше уваги до роботи правозахисників та правозахисниць. В Україні, як і в багатьох інших країнах, вони часто опиняються в небезпеці через свою роботу і навіть ризикують життям. Для Нідерландів важливо підтримувати та публічно визнавати роботу тих, хто відстоює Права людини та протидіє дискримінації. Ми це робимо через фінансування проектів в рамках Фонду Прав Людини, а також через визнання досягнень правозахисників в рамках Премії Тюльпан Прав Людини. Тюльпан прав людини та фінансова допомога - це ще й символ підбадьорення і натхнення для всіх інших правозахисників і їх організацій. Це відчуття єдності», – зазначає Йеннес де Мол, Посол Королівства Нідерландів в Україні.

Нагадаємо, у листопаді співробітниками Посольства Нідерландів в Україні разом з українськими дипломатами висадили понад 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної Сотні біля будівлі Міністерства закордонних справ на Михайлівській площі та на Майдані Незалежності.