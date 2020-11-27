Працівники МЗС України та Посольства Нідерландів висадили понад 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної Сотні

У період цвітіння квітів у квітні 2021 року планується провести низку заходів культурного та економічного-інвестиційного спрямування.

У Києві біля будівлі Міністерства закордонних справ на Михайлівській площі та на Майдані Незалежності українські дипломати разом із співробітниками Посольства Нідерландів в Україні висадили понад 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Нідерланди подарували Києву квітку-символ своєї країни на знак пам'яті подвигу героїв Революції Гідності", - йдеться в повідомленні.

У період цвітіння квітів у квітні 2021 року планується провести низку заходів культурного та економічного-інвестиційного спрямування, зокрема "Фестиваль тюльпанів" та Українсько-Нідерландський бізнес-форум.

У заході взяли участь почесний консул України в Амстердамі Еміль де Севрен Жакет, який виступив ініціатором акції, заступник голови Київської державної адміністрації Олександр Харченко, співробітники МЗС України та Посольства Королівства Нідерланди в Україні.

Нагадаємо, позавчора у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок будівлю Посольство Нідерландів в Україні підсвітили помаранчевим кольором. Помаранчевий обраний кольором глобальної кампанії "Orange the World: 16 днів активізму проти гендерного насильства", що започаткована ООН у 1991 році.