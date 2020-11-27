У центрі Києва чоловік напідпитку почав стріляти через прохання вдягнути маску

У Печерському районі Києва правоохоронці затримали 44-річного чоловіка, який вчинив стрілянину через прохання вдягнути маску. За скоєне йому загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

Пресслужба столичної поліції повідомляє, що правопорушник напідпитку агресивно відреагував на зауваження працівника аптеки за відсутність маски. Коли охорона вивела чоловіка з приміщення, він дістав пістолет та вистрілив в асфальт.

"До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Басейній невідомий вчиняє хуліганські дії. На виклик відразу виїхали патрульні та слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що чоловік напідпитку зайшов до аптеки, де працівники та відвідувачі зробили йому зауваження за відсутність захисної маски. Однак чоловік відмовився вдягати засіб індивідуального захисту, відмовився покидати приміщення та почав нецензурно висловлюватись", - повідомляють у поліції.

У результаті завідувачка аптеки викликала наряд приватної охорони, який по прибуттю вивів правопорушника на вулицю. Втім чоловік дістав з кишені пістолет та вистрілив в асфальт. Внаслідок події ніхто не постраждав.

"Працівники поліції, які прибули на виклик, на місці затримали порушника у порядку ст. 298-2 (Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок) Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, та набої до нього для направлення на експертизу", - інформують у поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Окрім того, за порушення правил карантину на правопорушника складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше в листопаді у Києві на станції метро "Славутич" чоловік напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски.

Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. За проєкт цього закону проголосували 267 нардепів. Також у Раді реєстрували альтернативний законопроєкт, який, окрім внесення в КУпАП відповідальності за відсутність маски, передбачав збільшений штраф для представників влади - від 1700 до 2550 грн.

19 листопада президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою закон. Штраф за його порушення становить від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн).

Нові штрафи за відмову носити маску почали діяти в Україні із суботи, 21 листопада.

За минулі вихідні у Києві за порушення маскового режиму виписали 17 штрафів.