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ДТП під Рівним: загинули матір і її 7-річний син, ще двоє дітей в реанімації

У Березнівському районі зіткнулися фура і ВАЗ.

У Березнівському районі Рівненської області у ДТП загинули матір і малолітній син, іще двоє - у реанімації.

Пресслужба обласної поліції інформує, що смертельна автопригода сталася сьогодні, 26 листопада, на автодорозі «Рівне-Городище-Старокостянтинів» на Моквинському перехресті.

Повідомлення від медиків, які констатували смерть двох осіб унаслідок ДТП надійшло до поліції о 15:00.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення вантажівки та автомобіля ВАЗ загинули матір із сином, 2013 року народження, а двоє дітей - постраждали.

На місці події працюють поліцейські Березнівського відділення та слідчі слідчого управління, медики та рятувальники. Рух на цій ділянці частково ускладнений.

Як повідомляли, 24 листопада у Львові п’яний поліцейський в'їхав у дитячий майданчик. Обійшлося без жертв.

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