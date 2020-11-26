У Березнівському районі зіткнулися фура і ВАЗ.

У Березнівському районі Рівненської області у ДТП загинули матір і малолітній син, іще двоє - у реанімації.

Пресслужба обласної поліції інформує, що смертельна автопригода сталася сьогодні, 26 листопада, на автодорозі «Рівне-Городище-Старокостянтинів» на Моквинському перехресті.

Повідомлення від медиків, які констатували смерть двох осіб унаслідок ДТП надійшло до поліції о 15:00.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення вантажівки та автомобіля ВАЗ загинули матір із сином, 2013 року народження, а двоє дітей - постраждали.

На місці події працюють поліцейські Березнівського відділення та слідчі слідчого управління, медики та рятувальники. Рух на цій ділянці частково ускладнений.

Як повідомляли, 24 листопада у Львові п’яний поліцейський в'їхав у дитячий майданчик. Обійшлося без жертв.