Зеленський хоче присвоїти Героя України посмертно гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву

Президент Володимир Зеленський ініціював присвоєння посмертно звання Героя України генеральному директору КБ "Південне" Олександру Дегтяреву.

Фото: пресслужба президента України

Про це інформує пресслужба глави держави.

"Я думаю, що ця людина достойна бути Героєм України, тому що це патріот, який прославляв Україну в усьому світі", – сказав президент на церемонії прощання з Дегтяревим у Палаці культури машинобудівників у Дніпрі.

Володимир Зеленський наголосив, що смерть Олександра Дегтярева – велика втрата для ракетно-космічної галузі України та всього світу.

"Це був великий український конструктор, видатний учений. Він багато чого зробив. Був директором КБ «Південне» багато років поспіль, починав з інженера. Мої співчуття рідним і близьким", - зазначив глава держави.

За словами президента, головне сьогодні – не забувати та підтримувати підприємство, і "це обов’язково буде зроблено".

Також глава держави наголосив на важливості розвитку космічної галузі України. Він зазначив, що останніми роками цій галузі приділялося надто мало уваги, але "обов’язково будемо розвивати напрямок, країна повинна будувати ракети, будувати та запускати свої супутники".

Нагадаємо, генеральний директор КБ "Південне" Олександр Дегтярев помер від коронавірусу 24 листопада.

Олександр Дегтярев з 1975-го по 1999 рік працював в КБ "Південне" на посадах інженера, старшого інженера, провідного інженера, начальника групи, начальника служби маркетингу і комерційної діяльності.З 1999-го - заступник генерального конструктора - генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності, з 2005-го - перший заступник генерального конструктора - генерального директора КБ "Південне" з системного проєктування та комплексного розвитку підприємства.

З 2003 року Дегтярев очолив Українське відділення Міжнародної академії астронавтики. Кандидат економічних наук (2006), Академік Міжнародної Академії Астронавтики. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2002), Заслужений машинобудівник України (2004), лауреат Державної премії України (2009).

У 2010 він став гендиректором КБ "Південне".