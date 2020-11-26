Ексочільник МЗС Павло Клімкін увійшов до складу наглядової ради фонду “Повернись живим”

Ексочільник МЗС Павло Клімкін увійшов до складу наглядової ради благодійного фонду “Повернись живим”.

Він і засновник фонду Віталій Дейнега стали першими з членів наглядової ради, про яких відомо наразі. Ще чотирьох її членів буде представлено найближчими днями, повідомили у фонді.

За словами Дейнеги, Павло Клімкін уже майже пів року активно залучений у роботу організації.

“Від стратегічних сесій до конфліктних перемовин, від консультацій за чашкою кави до виснажливих 12-годинних зустрічей – він кожного разу був на висоті й, сам того не розуміючи, кожною дією демонстрував вірність цінностям фонду”, – зазначив засновник фонду і голова наглядової ради Віталій Дейнега.

Павло Клімкін відзначив, що "Повернись живим" - це про тих, хто допомагає перемагати.

"Я ніколи не бачив навколо Фонду людей, які б просто робили свою справу. Жодного, оскільки для всіх це історія їхнього життя та боротьби. Дуже пишаюся, що мені випав шанс стати частиною цієї історії – це велика честь та ще більша відповідальність. Дякую за те, що працюватиму в такій команді", - звернувся Павло Клімкін.

Нагадаємо, що кілька днів тому співзасновника Українського Мілітарного Порталу Тараса Чмута призначили директором Благодійного фонду "Повернись живим", який спеціалізується на допомозі українським військовим.

У травні колишня міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда стала новим головою правління фонду "Повернись живим".