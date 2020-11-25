Обвинувачений у розстрілах на Майдані ексберкутівець через суд збирається поновитися на службі

У Святошинському суді Києва 25 листопада пройшло чергове засідання у справі про розстріли на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Після засідання адвокат обвинуваченого колишнього співробітника "Беркуту" Олександра Маринченка — Стефан Решко — повідомив, що його підзахисний поновлюється на службі в МВС через суд.

"Олександр Маринченко відновлюється на роботу в органах МВС. В судовому порядку. Його було звільнено. В Окружний адміністративний суд Києва (подали позов — ред.). Причиною звільнення його зі служби в поліції було нез'явлення на роботі протягом певного періоду часу", — прокоментував Стефан Решко.

На уточнювальне питання журналістки, на яку саме посаду поновлюється Олександр Маринченко, адвокат відповів "міліціонера".

"Міліціонер. На ту посаду, з якої його було звільнено. На будь-яку посаду в ГУНП України в місті Києві", — додав Решко.

Фото: Тетяна Безрук Олександр Маринченко (в сірій масці) на суді

Нагадаємо, що 20 жовтня Святошинський суд Києва прийняв рішення про оголошення в розшук трьох обвинувачених у розстрілах на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року ексспівробітників спецпідрозділу міліції "Беркут" Олега Янішевського, Павла Аброськіна та Сергія Зінченка.

Вони не з'являються до зали суду на засідання — після того як у грудні 2019 року їх включили у списки на обмін і обвинувачені виїхали на непідконтрольні українському уряду території Донецької та Луганської областей. Адвокати ексберкутівців кажуть, що їхні підзахисні не можуть приїхати до Києва, бо не мають паспортів, щоб перетнути лінію розмежування на Донбасі, а також через карантинні обмеження з початку пандемії коронавірусу.

Згідно зі статтею 323 Кримінально-процесуального кодексу України, судове засідання не може розпочатися, якщо на нього не з’явилися обвинувачені. Оскільки на засідання у справі про розстріли 20 лютого 2014 року приходять лише двоє обвинувачених із п’яти, то справу, по суті, не заслуховують. Відповідно, за майже рік розгляд справи не просунувся вперед анітрохи.

Разом із тим двоє інших обвинувачених — Сергій Тамтура й Олександр Маринченко — у лютому цього року повернулися після обміну додому і відвідують судові засідання. Вони розповіли про те, як готувався обмін. Докладно - в репортажі LB.ua.