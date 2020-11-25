Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"
У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Львівська міська рада провела раптове засідання, чим фактично припинила повноваження Садового
Львівська міська рада провела раптове засідання, чим фактично припинила повноваження Садового
Байден и его команда. С кем Украине придётся иметь дело
Байден и его команда. С кем Украине придётся иметь дело
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Обвинувачений у розстрілах на Майдані ексберкутівець через суд збирається поновитися на службі

"На будь-яку посаду в ГУНП України в місті Києві".

Обвинувачений у розстрілах на Майдані ексберкутівець через суд збирається поновитися на службі
Александр Маринченко
Фото: Сергей Нужненко

У Святошинському суді Києва 25 листопада пройшло чергове засідання у справі про розстріли на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Після засідання адвокат обвинуваченого колишнього співробітника "Беркуту" Олександра Маринченка — Стефан Решко — повідомив, що його підзахисний поновлюється на службі в МВС через суд.

"Олександр Маринченко відновлюється на роботу в органах МВС. В судовому порядку. Його було звільнено. В Окружний адміністративний суд Києва (подали позов — ред.). Причиною звільнення його зі служби в поліції було нез'явлення на роботі протягом певного періоду часу", — прокоментував Стефан Решко.

На уточнювальне питання журналістки, на яку саме посаду поновлюється Олександр Маринченко, адвокат відповів "міліціонера". 

"Міліціонер. На ту посаду, з якої його було звільнено. На будь-яку посаду в ГУНП України в місті Києві", — додав Решко.

Олександр Маринченко (в сірій масці) на суді
Фото: Тетяна Безрук
Олександр Маринченко (в сірій масці) на суді

Нагадаємо, що 20 жовтня Святошинський суд Києва прийняв рішення про оголошення в розшук трьох обвинувачених у розстрілах на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року ексспівробітників спецпідрозділу міліції "Беркут" Олега Янішевського, Павла Аброськіна та Сергія Зінченка. 

Вони не з'являються до зали суду на засідання — після того як у грудні 2019 року їх включили у списки на обмін і обвинувачені виїхали на непідконтрольні українському уряду території Донецької та Луганської областей. Адвокати ексберкутівців кажуть, що їхні підзахисні не можуть приїхати до Києва, бо не мають паспортів, щоб перетнути лінію розмежування на Донбасі, а також через карантинні обмеження з початку пандемії коронавірусу. 

Згідно зі статтею 323 Кримінально-процесуального кодексу України, судове засідання не може розпочатися, якщо на нього не з’явилися обвинувачені. Оскільки на засідання у справі про розстріли 20 лютого 2014 року приходять лише двоє обвинувачених із п’яти, то справу, по суті, не заслуховують. Відповідно, за майже рік розгляд справи не просунувся вперед анітрохи.

Разом із тим двоє інших обвинувачених — Сергій Тамтура й Олександр Маринченко — у лютому цього року повернулися після обміну додому і відвідують судові засідання. Вони розповіли про те, як готувався обмін. Докладно - в репортажі LB.ua.

Тетяна Безрук
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також