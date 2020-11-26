Допомогти тим, хто рятує життя: допомога Фонду Ріната Ахметова країні в боротьбі з коронавірусом

З перших днів епідемії коронавірусу допомога українській охороні здоров'я стала пріоритетним завданням для Фонду Ріната Ахметова. В рамках безпрецедентного проєкту «Боротьба з COVID-19 в Україні» державні лікарні країни отримали понад тисячу одиниць сучасної медичної техніки для лікарень і лабораторій, 337 тисяч експрес-тестів і більше ніж 200 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту. «Я рятую життя!» – саме такий напис вишитий на кожному халаті, костюмі та рюкзаку, які медикам відділень інтенсивної терапії опорних лікарень різних регіонів передає Фонд Ріната Ахметова. Майже 1000 лікарів і медичних сестер в різних регіонах вже працюють в одязі, пошитому на спецзамовлення Фонду.

Не стали винятком і медики Курахівської міської лікарні, яка також отримала два висококласних апарати штучної вентиляції легенів виробництва Франції.

"Ключовим елементом допомоги Фонду Ріната Ахметова країні стала закупівля для державних лікарень понад 200 суперсучасних апаратів ШВЛ. Близько 185 висококласних апаратів ШВЛ від Фонду Ріната Ахметова надійшли в опорні державні лікарні у 18 регіонах України. Це реанімаційне обладнання високого класу. Такі апарати будуть актуальні навіть через багато років і необхідні для лікування тяжкохворих, порятунку життя людей по всій Україні", – розповіла Наталія Ємченко, член Наглядової ради Фонду.

Директор Курахівської міської лікарні Ігор Корчак подякував за допомогу, зазначивши її важливість:

"Висловлюємо велику подяку Фонду Ріната Ахметова за своєчасну поставку такого потрібного для нас обладнання. На жаль, пандемія коронавірусу набирає обертів, і ми відчуваємо це за кількістю тяжкохворих, які поступають до нас. Ці апарати безцінні і врятують їм життя".

До його слів приєднався міський голова Курахового Роман Падун:

"Хочу сказати величезне спасибі Фонду Ріната Ахметова за ту підтримку, яку ви постійно нам надаєте протягом багатьох років. Апарати ШВЛ – неоціненний подарунок".

Також нові костюми і апарати ШВЛ отримала Новоайдарська багатопрофільна лікарня.

"Спасибі за турботу і допомогу", - такий лист прийшов до Фонду від медиків інфекційного відділення.

До них приєдналися колеги з Луганської області.

Крім того, щоб чутки і домисли навколо епідемії не приводили до самолікування та не зашкодити здоров'ю українців, Фонд Ріната Ахметова почав онлайн-цикл «Спитай у лікаря». Це щотижневі онлайн-зустрічі з провідними медичними експертами України, коли усякий бажаючий може запитати запрошеного лікаря про різні аспекти проблеми COVID-19 і отримати чітку, аргументовану відповідь, якій можна довіряти.

В якості експертів проєкту виступають провідні імунологи, анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи. Це медична еліта країни – лікарі, які досконало знають свій розділ медицини й останні світові тренди в ньому.

Поставити запитання можна на сторінках Фонду Ріната Ахметова в Facebook і Instagram під анонсом або під час трансляції. Ефіри щосереди о 12.00.

«Боротьба з COVID-19 в Україні» – масштабний проєкт Фонду, покликаний допомогти країні рятувати життя людей. Він реалізується за програмою Фонду «Рінат Ахметов – Порятунок життів».

Раніше, за особистим рішенням Ріната Ахметова, у рамках цієї програми було реалізовано проєкт «200 швидких для України». Тоді за рекордно короткі пів року державні медустанови в усіх регіонах отримали 200 спецавтомобілів із найсучаснішим обладнанням, здатних долати бездоріжжя. Зокрема 22 автомобілі з апаратами штучної вентиляції легенів для новонароджених. Це найбільший внесок одного благодійника в державну медицину України за весь час незалежності нашої країни. Сьогодні багато цих швидких використовуються в боротьбі з епідемією в усіх областях.