У перші дні снігу в Києві трапилося 154 ДТП

У перші дні снігу в Києві сталося 154 ДТП, тоді як у 2019 році їх було 190, а у 2018 — 366. Про це LB.uа стало відомо з відповіді Управління патрульної поліції в Києві Департаменту патрульної поліції на запит.

У 2018 році перший сніг був 14 та 15 листопада, коли трапилося 92 і 274 аварії відповідно, у 2019 році - 29 та 30 грудня, коли трапилося 95 і 94 ДТП відповідно, а цього року перший сніг у столиці випав 17 та 18 листопада, коли трапилося 88 і 66 аварій.

Нагадаємо, про перший сніг у Києві метеорологи попередили завчасно. Міська влада попросила водіїв бути особливо обачними під час дорожнього руху.