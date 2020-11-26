Київ добудує поверхи у Слов’янській гімназії та кількох інших переповнених школах на Позняках

Слов'янська гімназія Дарницького району Києва невдовзі буде реконструйована з добудовою одного поверху. Про це LB.ua повідомили в Дарницькій райдержадміністрації. Всього до плану реконструкції навчальних закладів шляхом добудови включено 10 шкіл району.

В 2020 році в Дарницькому районі вже реалізували перший проєкт добудови діючої школи - в гімназії №315. Ініціатива добудувати поверх виникла ще в 2013 році. В цьому році київська влада включила цей об'єкт до переліку проєктів, які фінансуються спільно з державним бюджетом в рамках урядової програми “Спроможна школа для кращих результатів”.

За інформацією заступника київського міського голови Валентина Мондрієвського, задяки добудові поверху в гімназії №315 вдалося отримати додаткових 24 кабінетів, збільшивши місткість закладу на 620 учнів. В той же час, експертиза цього проєкту, проведена ще в 2018 році, свідчить, що добудова поверху має дати 14 класів і 390 місць.

Реконструкцію було здійснено всього за п'ять місяців, і столична влада вирішила користуватися цим методом створення нових місць. По такому ж типовому проєкту збудовано багато шкіл саме в Дарницькому районі Києва, який найбільше потерпає від перевантаження закладів освіти.

Фото: vechirniy.kyiv.ua Гімназія 315 після реконструкції

В Дарницькому районі, як повідомили в РДА, така реконструкція може відбутися у наступних школах: Слов'янська гiмназiя (вул. Драгоманова, 10В); школа №314 (вул. Княжий затон, 7А); Скандинавська гiмназiя (просп. Бориса Гмирi, ЗБ); гiмназiя Ne 323 (вул. Мишуги Олександра, 5); гiмназiя “Дiалог” (вул. Олександра Кошиця, 6); школа №62 (вул. Княжий затон, 17В); школа № 296 (вул. Олександра Кошиця, 8); школа №309 (просп. Григоренка Петра, 21 Б); ліцей “Наукова зміна” (просп. Григоренка Петра, 17В); школа №316 (просп. Бажана Миколи, 32А).

На даний момент по Слов'янській гімназії і школі №314 вже ведеться розробка проєктно-кошторисної документації задля отримання бюджетного фінансування на їх реконструкцію в 2021 році, повідомили нам в Дарницькій РДА.

Нагадаємо, Слов'янська гімназія є однією з найбільш перевантажених шкіл лівого берега Києва, про що ми неодноразово згадували в своїх публікаціях. Заклад освіти, розрахований на 1200 учнів, вже в 2018 році вміщав 2000 учнів. Останні роки гімназія приймає не менш ніж 280 першачків щорічно, формуючи по 8 класів з наповненістю по 35 дітей (що суперечить нормам Нової української школи). В гімназії декілька років тому були переобладнані під класи всі гардероби, ігрові зони, кабінети вчителів і керівництва закладу. Завдяки добудові поверху в школі такого типу, згідно заключення експертизи, місткість закладу збільшиться до 1590 учнів.