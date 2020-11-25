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В рамках "Великого будівництва" створено 8338 нових учнівських місць, - Чернишов

У половині шкіл реалізовано європейські освітні умови – інтерактивні дошки, сучасні біологічні, хімічні та фізичні класи.

В рамках "Великого будівництва" створено 8338 нових учнівських місць, - Чернишов
Олексій Чернишов
Фото: Макс Требухов

У 100 школах по всій Україні завершені будівельні роботи в рамках програми "Велике будівництво", створено 8338 нових учнівських місць для понад 55 тисяч дітей. Про це у фейсбуці написав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Він додав, що у половині завершених шкіл реалізовано європейські освітні умови – інтерактивні дошки, сучасні біологічні, хімічні та фізичні класи.

"Велике будівництво – це перший в Україні масштабний інфраструктурний проєкт, який виконується не на папері, а дійсно змінює якість життя мешканців громад. В цьому році було підготовлено до реконструкції близько 600 об’єктів – шкіл, садочків, спортивних об’єктів, приймальних відділень.

Загалом будівництво було розпочато в 134 школах, середня будівельна готовність яких на сьогодні, за даними ОДА, становить 95%. У садочках цей показник складає 94%, а готовність спортивної інфраструктури оцінюється у 90%. Плануємо наступного року не тільки продовжити програму Велике будівництво, а й зробити її більш масштабною та ефективною", - написав міністр.

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