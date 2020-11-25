Екснардеп Михайло Головко обраний головою Тернопільської обласної ради

Головко був єдиним кандидатом. За його кандидатуру проголосували 38 депутатів.

Народного депутата України VII і VIII скликань Верховної Ради Михайла Головка обрали головою Тернопільської обласної ради.

Про це повідомив у Facebook тернопільський журналіст Назарій Наджога.

За словами журналіста, Головко був єдиним кандидатом. За його кандидатуру проголосували 38 депутатів.

Перед голосуванням Головко відмовився назвати пропозиції щодо заступників.

Михайло Головко був народним депутатом VII і VIII скликань Верховної Ради. Він є членом партії "Свобода".

4 березня 2013 року Михайло Головко завдав тілесних ушкоджень заступнику Тернопільської обласної державної адміністрації Петру Гочу у відповідь на відмову обладміністрації в проведенні в приміщенні вказаної установи зборів ВО «Свобода». За інформацією прокуратури Тернопільської області, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України (умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі в зв'язку з його службовою діяльністю) і ведеться досудове розслідування.

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