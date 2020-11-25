Кабмін призначив голову Держсервісбуду

Кабінет міністрів України на засіданні ухвалив низку кадрових рішень.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Василь Мокан.

Так, уряд призначив:

Дюжилову Наталію Олександрівну - головою Державної сервісної служби містобудування України (шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Процька Володимира Володимировича - заступником голови Державної служби експортного контролю України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Також Кабмін звільнив:

Романовича Дмитра Олеговича - з посади заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (відповідно до абзацу 4 частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади).

Шевченка Павла Володимировича - з посади заступника голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (за власним бажанням).

Уряд прийняв проєкт розпорядження про тимчасове покладання виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби України на Сосиновича Дмитра Олександровича (начальник Управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Житомирській області).

Уряд погодив проєкти указів глави держави щодо голів ОДА:

звільнення Петрова Олексія Геннадійовича - з посади голови Закарпатської ОДА (за угодою сторін).

призначення Полоскова Анатолія Олександровича - головою Закарпатської ОДА.

звільнення Кучера Олексія Володимировича - з посади голови Харківської ОДА.

призначення Тимчук Айни Леонідівни - головою Харківської ОДА.

Нагадаємо,вчора президент України Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета. Цього ж дня глава держави призначив Василя Хому головою Сумської обласної державної адміністрації (ОДА).

5 листопада Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської обласних державних адміністрацій.

Рішення про кадрові зміни на своїй сторінці у Facebook прокоментував міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Він пояснив, що звільнення цих трьох голів ОДА пов'язано з моніторингом стану справ у регіонах. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що звільнення очільників ОДА триватиме за результатами місцевих виборів.