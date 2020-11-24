Фонд Богдана Губського вперше в історії України привіз із США унікальні ескізи українських гербів

Виставка – це унікальний спільний культурний проект 12 музеїв України та Українського Музею і Бібліотеки у Стемфорді.

25 листопада за ініціативи Фонду інтелектуальної співпраці «Україна XXI століття» у партнерстві з Національним художнім музеєм України і музеєм Шереметьєвих у НХМУ відкриється міжнародна виставка: «Знак Соборності. Великий Герб України: від Нарбута до Якутовича». Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Ця виставка – унікальний спільний культурний проект 12 музеїв України та Українського Музею і Бібліотеки у Стемфорді (США).

Як зазначив Богдан Губський: «Основна мета виставки – висвітлити більш ніж 100-літню традицію створення Великого Державного Герба України (ВДГУ), починаючи з часу Визвольних змагань 1917-1921 рр., та більш ніж тисячолітню історію складових Великого Герба: Знаку Княжої Держави Володимира Великого – Тризуба, герба Війська Запорізького – Козака з мушкетом та герба Галицько-Волинської держави – Лева».

За інформацією Фонду, серед експонатів виставки є печатки Гетьманів Хмельницького та Скоропадського, печатка Війська Запорізького 16 століття, прапор Народної Гвардії 19 ст. з образом Лева та інші.

Особливе місце в експозиції виставки займають раритети, які Фонд «Україна XXI століття» привіз із Українського Музею та Бібліотеки у Стемфорді (США). Вперше в Україні можна буде ознайомитися з близько 20-ма ескізами державних символів України: державних гербів, прапорів та печаток, що були створені видатним українським геральдистом Миколою Битинським у 1939 році на замовлення уряду УНР в екзилі.

Вказані раритети будуть вперше експонуватися на території України.

Тим самим, Фонд «Україна XXI століття» продовжує свою багаторічну діяльність щодо пошуку історичного спадку України та представлення його на всенародний показ.

Нагадаємо, що у 2002 році після багатьох років пошуку Фонд привіз в Україну прапор Богдана Хмельницького з Військового музею у Стокгольмі (Швеція), а також шаблю і булаву Гетьмана з музеїв Польщі, які не могли віднайти майже 350 років.

У 2007 році Фонд знайшов рештки гетьманського прапору Івана Мазепи, атрибутував його та організував його реставрацію у Національному музеї у Кракові за участі міжнародних фахівців з Італії, Польщі та України. Сьогодні прапор експонується у Харківському історичному музеї.

У 2009 році Фонд «Україна XXI століття» відреставрував та атрибутував єдиний в Україні козацький прапор, на якому зображений герб Війська Запорізького – Козак з мушкетом, прапор сотні Лубенського полку. Сьогодні прапор експонується у Національному музеї історії України.