Фонд Губского передал ВСУ 5 тысяч индивидуальных экспресс-тестов на COVID-19

Тесты будут распределены по всем военно-медицинским клиническим центрам, гарнизонным и мобильным госпиталям, в первую очередь, в районе проведения ООС.

Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-XXI века" передал Главному военному клиническому госпиталю Министерства обороны 5 тыс. индивидуальных экспресс-тест-систем для диагностики антител на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Богдан Губский выразил благодарность военнослужащим Вооруженных Сил, которые ежедневно борются за независимость государства.

"Украинские военные ежедневно рискуют жизнью в эпицентре боевых действий на Востоке Украины, поэтому здоровье военнослужащих ВСУ является вопросом национальной безопасности Украины. Именно поэтому я считаю, что каждый сознательный украинец должен присоединиться к помощи тем, кто каждый день находится на передовой", - отметил Губский.

В свою очередь Командующий Медицинских сил ВСУ Игорь Хоменко поблагодарил Фонд за помощь военным.

«Помощь Фонда "Украина-ХХI века" сейчас крайне важна и необходима. Символично, что передача тестов происходит именно 10 июня, в день, когда нашему госпиталь исполняется 265 лет. Он является самым мощным военно-медицинским учреждением страны, лечил и лечит наших защитников. Мы ежедневно имеем случаи заболеваний на коронавирус в рядах Вооруженных Сил. Однако, могу заверить, что несмотря на COVID-19 Вооруженные Силы Украины остаются вполне боеспособными. Коронавирус не может подорвать нашу оперативную готовность. Несмотря на пандемию, украинские военнослужащие способны выполнять задачи по назначению и готовы к отражению агрессии на суше, море или в воздухе, в том числе благодаря таким партнерам, как Фонд "Украина-XXI века", - отметил Хоменко.

По словам командующего, полученные тесты будут распределены по всем военно-медицинским клиническим центрам, гарнизонным и мобильным госпиталям, в первую очередь, в районе проведения ООС.

Отмечалось, что в настоящее время в рядах ВСУ лабораторно зафиксировано 296 заболеваний COVID-19, излечилось - 154 человека. Под контролем медиков сейчас находятся около 600 военных, которые контактировали с больными.

По информации Фонда, экспресс-тесты недавно получили также военнослужащие Государственной пограничной службы и работники Службы безопасности Украины. Экспресс-тесты "Testsealabs" просты в использовании и позволяют получить результат всего за 15 минут.

Напомним, Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-XXI века" разработал программу по оказанию психологической поддержки детям с Донбасса и переселенцам из Крыма, которые имеют посттравматический сидром, полученный в результате военных действий на Востоке Украины и оккупации Крыма.