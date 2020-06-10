Минздрав решил ускорить выписку пациентов с COVID-19

Домой будут отпускать после одного негативного теста, а не двух.

Министерство здравоохранения решило ускорить выписку пациентов, переболевших коронавирусом. Их будут отправлять домой после одного негативного лабораторного теста, а не двух, как раньше.

Об этом рассказал на брифинге в среду главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Раньше у нас критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных теста полимеразной цепной реакции. Сегодня эти критерии - отсутствие клинических симптомов и один негативный тест полимеразной цепной реакции", - сообщил главный санитарный врач.

Это приведет к увеличению количества выписанных пациентов.

Напомним, что 9 июня в Украине от коронавируса вылечились 357 человек, а заболели - 525.