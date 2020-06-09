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В Черкасской области в психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19

Заболел 21 человек, в том числе сотрудница учреждения. 

В Черкасской области в психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19
Фото: facebook/Слуга Народу

В Черкасской области в Золотоношском психоневрологическом интернате коронавирусом заболел 21 человек. Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Роман Бондар, передает "Интерфакс-Украина"

"На сегодня 490 зарегистрированных случаев коронавируса. Плюс 21 новый случай в сутки: 2 - г. Черкассы, 1 - Черкасский район, 18 - Золотоношский район. Вспышка возникла в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больную сотрудницу, которая, вероятно, и инфицировала подопечных", - сообщил он.

Роман Бондар добавил, что на коронавирус проверили 26 человек.

"Ведется эпидрасследование, по результатам которого материалы будут направлены в правоохранительные органы для реагирования согласно компетенции. В учреждении проведены дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц. Семейные врачи Золотоношского районного Центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных", - рассказал Боднар.

По его словам, госпитализированных в учреждения охраны здоровья нет, состояние инфицированных удовлетворительное.

Напомним, что в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве произошла вспышка COVID-19 - заболевание подтвердили у 81 человека.

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