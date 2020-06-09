Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов

По состоянию на утро 9 июня количество заболевших коронавирусом в мире выросло до 7,1 миллиона человек. Умерли более 400 000, выздоровели - 3,2 миллиона. Об этом говорится в данных онлайн-карты распространения COVID-19 Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию из официальных источников разных стран.

Лидером по заболеваемости являются США - там зарегистрировали 1,9 млн случаев. Из них летальных исходов - 110 000, выздоровевших - 518 000.

На втором месте Бразилия, где заболели свыше 707 000 человек. Бразилия также находится на втором месте по количеству тех, кто вылечился (378 257). При этом по числу умерших она на третьем месте (37 134).

Третье место по количеству заболевших занимает Россия, где подтвердили 476 000 случаев. Умерли более 5900 человек, вылечились - 230 000 (третье место по количеству тех, кто поборол коронавирус).

Великобритания находится на четвертом месте по заболеваемости (288 000) и на втором по смертности (40 680). При этом вылечились более 1200 пациентов.

В Индии подтвердили более 265 000 заболевших, умерли 7473, вылечились - 129 215. В Испании заболели 241 717 человек, умерли более 27 000, вылечились свыше 150 000 пациентов.

В Италии заболели более 235 000, умерли - почти 34 000, вылечились - 166,5 тысяч. В Перу подтвердили почти 200 000 заболевших, умерли 5,5 тыс. При этом выздоровели 89,5 тысяч.

Во Франции заболели более 191 000 человек, умерли свыше 29 000 человек, выздоровели - более 71 000 пациентов. В Германии заболели свыше 189 000, умерли более 8600, вылечились - более 169 500 человек.

Напомним, что ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе, при этом в Европе наблюдается улучшение. Скачок заболеваемости произошел в Южной и Северной Америке и Южной Азии.