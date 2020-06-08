В Броварах выявили вспышку коронавируса в детском саду

В городе Бровары (Киевская область) выявили вспышку коронавируса в детском саду "Калинка", сообщил мэр Игорь Сапожко.

Еще 5 июня стало известно о положительном ПЦР-тесте на COVID-19 у одной из воспитательниц. После этого детский сад закрыли на дезинфекцию, а у всех сотрудников и 25 воспитанников взяли образцы на тестирование.

8 июня Сапожко сообщил в фейсбуке, что у девяти детей и трех взрослых тесты показали наличие коронавируса. Двух детей положили в областную больницу в городе Боярка, остальные лечатся амбулаторно.

Детский сад закрыт на обсервацию. Все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Другие дошкольные учреждения города продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Напомним, что в Киевской области по состоянию на 8 июня подтвердили 1812 случаев COVID-19, из них за последние сутки - у 28 человек. Вылечились 577 человек, умерли 37.